Знаменитость опубликовала в соцсетях свежее фото сына. Музыкальный продюсер Яна Рудковская пыталась выяснить, на кого больше похож ее наследник.

Знаменитость опубликовалав соцсетях свежее фото сына. Музыкальный продюсер Яна Рудковская пыталасьвыяснить, на кого больше похож ее наследник."Не могу понять на когобольше похож наш Санечка @gnomgnomych ? 1️⃣На меня2️⃣ На Евгения или 3️⃣ на Вовку из мультика "Вовка из Тридевятого царства" ?(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – написала Яна Рудковская в Instagram, сопроводивпост снимком шестилетнего сына Саши Плющенко.Мнения интернет-обывателейна этот счет разделились. Кто-то утверждал, что ребенок умудрился родитьсяпохожим на обоих родителей, взяв от них самое лучшее, другие, наоборот,уверены, что Саша растет точной копией своего отца – прославленного фигуриста ЕвгенияПлющенко."Он похож на будущегочемпиона мира 👍", "50 на 50.Очень хорошенький😊", "На Вас наэтой фотографии...! ❤️", "Гениальносработала генетика, выбрала все самое лучшее от родителей. Браво 👏 👏👏", "ВЫЛИТЫЙПЛЮЩЕНКО....", "Все самое лучшее от мамочки с папочкой! Gentleman😍", 2На Евгения больше похож", "Ох.Яна Вы кокетка.на мой взгляд с фото он копияпапы👍🙋😂", "Немножко на Сан Саныча Маслякова)))). Простите)))))", -рассуждали поклонники .Отметим, что шестилетний , которого родители нежно зовут Гном Гномыч, пошел по стопам отца. Ребенокдобивается серьезных успехов в фигурном катании и уже выступает в ледовых шоу мирового уровня.