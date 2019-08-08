Знаменитость опубликовала
в соцсетях свежее фото сына. Музыкальный продюсер Яна Рудковская пыталась
выяснить, на кого больше похож ее наследник.
Знаменитость опубликовала
в соцсетях свежее фото сына. Музыкальный продюсер Яна Рудковская пыталась
выяснить, на кого больше похож ее наследник.
"Не могу понять на кого
больше похож наш Санечка @gnomgnomych ? 1️⃣На меня
2️⃣ На Евгения или 3️⃣ на Вовку из мультика "Вовка из Тридевятого царства" ?
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)" – написала Яна Рудковская в Instagram, сопроводив
пост снимком шестилетнего сына Саши Плющенко.
Мнения интернет-обывателей
на этот счет разделились. Кто-то утверждал, что ребенок умудрился родиться
похожим на обоих родителей, взяв от них самое лучшее, другие, наоборот,
уверены, что Саша растет точной копией своего отца – прославленного фигуриста Евгения
Плющенко.
"Он похож на будущего
чемпиона мира 👍", "50 на 50.
Очень хорошенький😊", "На Вас на
этой фотографии...! ❤️", "Гениально
сработала генетика, выбрала все самое лучшее от родителей. Браво 👏 👏👏", "ВЫЛИТЫЙ
ПЛЮЩЕНКО....", "Все самое лучшее от мамочки с папочкой! Gentleman
😍", 2На Евгения больше похож", "Ох.Яна Вы кокетка.на мой взгляд с фото он копия
папы👍🙋😂", "Немножко на Сан Саныча Маслякова)))). Простите)))))", -
рассуждали поклонники .
Отметим, что шестилетний , которого родители нежно зовут Гном Гномыч, пошел по стопам отца. Ребенок
добивается серьезных успехов в фигурном катании и уже выступает в ледовых шоу мирового уровня.