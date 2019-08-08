[email protected]
= (c)
Пушкин выходит из бара. Тут проносится экипаж и обрызгивает его.
Он остановил извозчика и сказал ему, что так делать нельзя.
Прохожит увидел это и рассказал второму: "Выходит пушкин из бара, а тут его экипаж обрызгивает, ну он обматерил весь экипаж и отпустил". Второй третьему: "Выходитд в дюпель пьяный Пушкин из бара, тут на его экипаж наехал. Ну он п#$%ды дал всем и отпустил". Третий Четвертому- : "Выходят пьяные Пушкин и Чехов...."... 1645ый 1646ому: "Сидит, короче, Гоголь на пеньке и д#$%чит..."
еще анекдот!