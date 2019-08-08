08.08.2019

2019-08-08 19:55:22

Стала известна зарплата российских космонавтов

В пресс-службе госкорпорации "Роскосмос" назвали заработную плату работников. Согласно Положению о материальном обеспечении, космонавт получает 63,8 тысячи рублей, кандидат в космонавты – 60,9 тысячи рублей, а инструктор-космонавт – 88,45 тысячи рублей, сообщает издание "Известия".



Кроме того, у космонавта может быть ежемесячная надбавка в размере четверти от оклада, если он успешно выполняет свои обязанности. В конце года ему также выплачивают тринадцатую заработную плату, передает телеканал "".



Отмечается, что человек, побывавший в космосе, может получать до 69 тысяч рублей в месяц. За каждый полет ему выплачивают премию. При этом сумма поощрения не раскрывается, сообщает "".