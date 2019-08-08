Новая федеральная трасса соединит Республику Алтай с Казахстаном. Идею ее строительства предложили власти региона и уже поддержал министр экономики Максим Орешкин. Именно он, по решению премьер-министра, сейчас курирует развитие Алтая. По словам Орешкина, приоритетом будет привлечение туристов.

Новая федеральная трасса соединит Республику Алтай с Казахстаном. Идею ее строительства предложили власти региона и уже поддержал министр экономики Максим Орешкин. Именно он, по решению премьер-министра, сейчас курирует развитие Алтая. По словам Орешкина, приоритетом будет привлечение туристов.Знакомство с Алтаем начинается в столице республики — Горно-Алтайске. Местный аэропорт работает восьмой год, и с каждым сезоном по воздуху в горы добираются все больше туристов."Большой идет туристический поток. И с каждым годом интерес к Алтаю становится все больше", — отмечает представитель авиакомпании Елена Бондарева.В регион едут тратить деньги, вот только уровень жизни местных жителей не высок. Республика Алтай в числе аутсайдеров списков благосостояния. В марте 2019 года регионам с непростой экономической ситуацией – выделили кураторов, которые должны помочь с развитием территорий. Искать золотую жилу Алтая будет Максим Орешкин – министр экономического развития страны."Вся история с кураторством задумана для того, чтобы в регионах, где не самый высокий уровень развития, но большой потенциал, этот потенциал реализовать", — поясняет российский министр экономического развития Максим Орешкин.Туризм — один из главных приоритетов развития региона. Почти тысяча турбаз и отелей, но летом найти свободные места сложно. Турпоток растет, растут и требования к сервису. Все базы отдыха и отели сейчас в процессе сертификации. До 2021 года они должны получить звезды!"Мы в первую очередь говорим о качественном развитии туризма. Понятно, что развитие труизма не должно вредить экологии и тем людям, которые живут здесь", — отмечает министр Орешкин.Регион ждет масштабного развития транспортной инфраструктуры. Местный аэропорт получит международный терминал. Пока здесь только внутренние рейсы. А надежда на возрождение малой авиации уже появилась.[Одновременно в региональном винтовом самолете могут лететь 16 человек. Весь путь из Горно-Алтайска в Кош-Агач занимает всего час, этот же путь на машине – 5 часов.Взлетно-посадочная полоса не использовалась больше 20 лет. Аэродром Кош-Агач начнет принимать рейсы сразу после реконструкции. Сейчас здесь нет никакой инфраструктуры – обсуждают сроки и источники финансирования. Но уже понятно, что это направление будет пользоваться спросом."Не ехать по всей территории республики на автомобиле, а перелететь на другой край республики, и больше времени потратить на отдых", — говорит Михаил Орешкин.Внимание куратора и к бывшей особой экономической зоне – "Жемчужина Алтая". Проект не оправдал ожиданий. Впрочем, отказываться от него пока не планируют.– Куда лучше инвестировать? Сделать Горно-Алтайск-Сити, сделать лагерь федерального масштаба или продолжить эту историю туристическую, пустить резидентов сюда?– Надо подумать!В рейтинге доступности электроэнергии за прошлый год Республика Алтай занимала почти последнее место. Регион долго не имел собственной генерации энергии, а сейчас активно развивает зеленые технологии.Строительство и запуск новых солнечных электростанций на Алтае — вопрос важный на будущее. Здесь 300 солнечных дней в году, а потому направление максимально перспективное.– Здесь очень хорошие показатели, которые позволяют строить электростанции без ограничений в любом районе.Создавать новые рабочие места регион сможет не только за счет туризма, но и сельского хозяйства. Продукты, которые выпускают здесь, пользуются спросом. Но нужно увеличить объемы и выйти в легальную зону работы."Чтобы переход в легальную часть работы не сопровождался снижением доходов, а сопровождался движением вперед", — ставит цеди Максим Орешкин.В правительстве страны сейчас создают стратегию развития туризма во всех регионах страны. Одна из задач министерства экономического развития – сделать Республику Алтай пилотным регионом по всем программам господдержки.