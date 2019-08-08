В процессе общения у мужчин возник конфликт, в результате которого один из нападавших достал предмет, похожий на нож, и нанес несколько ударов в область шеи мужчине...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали одного из подозреваемых в нападении на мужчину», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины около станции метро Солнцево.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Владимирской области задержали одного из подозреваемых. Им оказался 26-летний неработающий местный житель.Установлено, что двое мужчин завязали знакомство с потерпевшим. В процессе общения возник конфликт, в результате которого один из нападавших достал предмет, похожий на нож, и нанес несколько ударов в область шеи мужчине. После чего злоумышленники похитили бумажник с денежными средствами и скрылись. Потерпевший был доставлен в больницу.В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания соучастника.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93