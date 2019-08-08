Подозреваемые сообщили, что они якобы являются сотрудниками полиции, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали от девушек отдать им ценные вещи...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО и коллегами из ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемых в разбойном нападении на двух девушек.В дежурную часть территориального отдела полиции обратились две девушки с сообщением о разбое. Как сообщили заявительницы, к ним в квартиру, расположенную на Большой Черкизовской улице, пришли двое молодых людей, которые под угрозой применения оружия похитили мобильный телефон.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на 3-й Парковой улице задержали подозреваемых. Ими оказались двое безработных приезжих молодых людей в возрасте 20 и 23 лет.Установлено, что злоумышленники за несколько дней до совершения разбойного нападения познакомились с потерпевшими на одном из интернет-сайтов и договорились о встрече на квартире у одной из девушек. Прибыв в назначенное время, в процессе разговора подозреваемые сообщили, что они якобы являются сотрудниками полиции, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали от девушек отдать им ценные вещи и денежные средства, после чего скрылись.Кроме того, выяснено, что злоумышленники отношения к правоохранительным органам не имеют.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73