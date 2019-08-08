76% злокачественных новообразований были выявлены у сотрудников обрабатывающих производств, среди которых 41% металлургов. Это данные исследования, проведенного в 2018 году. Самыми опасными профессиями признаны электро- и газосварщики.

76% злокачественных новообразований были выявлены у сотрудников обрабатывающих производств, среди которых 41% металлургов. Это данные исследования, проведенного в 2018 году. Самыми опасными профессиями признаны электро- и газосварщики, сообщает издание News.ru со ссылкой на НИИ медицины труда.Чаще всего встречаются онкологические заболевания легких. На них приходится 67%. На гортань и желудок – чуть более 11%.Самыми неблагополучными регионами медики назвали Красноярский край, Мурманскую и Оренбургскую области.Ранее департамент труда и социальной защиты Москвы опубликовал список самых популярных профессий среди столичной молодежи. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет предпочитают работать официантами, делопроизводителями, продавцами-консультантами, администраторами в офисе, курьерами и промоутерами.