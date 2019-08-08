Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина во втором круге турнира в канадском Торонто в трех сетах за два часа переиграла представительницу Чехии Катерину Синякову со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Украинская теннисистка, седьмая ракетка мира Элина Свитолина во втором круге турнира в канадском Торонто в трех сетах за два часа переиграла представительницу Чехии Катерину Синякову со счетом 6:3, 3:6, 6:3.Свитолина шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, а у Синяковой, занимающей 41-е место в рейтинге WTA, семь эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейков из 16.Таким образом, Свитолина вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с Белиндой Бенчич (12) из Швейцарии, которая во втором круге одержала волевую победу над немкой Юлией Гергес (25) – 5:7, 6:3, 6:4.