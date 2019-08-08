08.08.2019

2019-08-08 13:56:10

В Архангельской области взорвалась воинская часть

В одной из воинских частей Архангельской области произошли взрывы. По предварительным данным, два человека пострадали. Еще 15 получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на РИА "Новости".



По данным источников, взрыв произошел в 30 км от Северодвинска. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее власти региона заявили, что направили санитарную авиацию к воинской части в связи с инцидентом.