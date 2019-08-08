В Единой России обратилась к начальнику главного управления по вопросам миграции МВД Валентине Казаковой с просьбой разобраться с отказом в выдаче разрешения на временное проживание беременной соотечественнице из Казахстана. Причина – превышение на один день срока нахождения на территории страны. О ситуации рассказал депутат Госдумы, член фракции ЕР Михаил Старшинов.
В "Единой России" обратилась к начальнику главного управления по вопросам миграции МВД Валентине Казаковой с просьбой разобраться с отказом в выдаче разрешения на временное проживание беременной соотечественнице из Казахстана. Причина – превышение на один день срока нахождения на территории страны. О ситуации рассказал депутат Госдумы, член фракции "ЕР" Михаил Старшинов.
Семья Костенюк прибыла из Казахстана на постоянное место
жительства в Калининградскую область, где у них есть свое жилье. Они подали
документы на разрешение на временное проживание, однако беременной Анне
Костенюк было в нем отказано, отметил Старшинов.
"Потому как на один день истек предусмотренный законом
90-дневный срок. Для получения разрешения ей необходимо вылететь за пределы
России, что невозможно по медицинским показаниям", – пояснил
парламентарий.
По его словам, женщине, которая находится на пятом месяце
беременности, запретили летать, к тому же у нее два несовершеннолетних ребенка.
Депутат сообщил, что направил запрос в МВД и попросил помочь разобраться в
ситуации.
К сожалению, подобные случаи – не редкость, констатировал
Старшинов. Он призвал проработать вопрос совершенствования миграционного
законодательства. "Людям иногда довольно сложно выполнять все
установленные правила, которые зачастую носят чересчур формалистский характер",
– подчеркнул парламентарий.
По его словам, осенью партийцы встретятся с
представителями министерства и других ведомств и обсудят совершенствование
законодательства, чтобы устранить помехи для тех, кто хочет жить в нашей
стране.
Ранее СМИ сообщали, что Анне Костенюк было отказано в
разрешении на временное проживание в России, хотя двум ее детям и супругу такой
документ выдали. Теперь женщине нужно покинуть территорию нашей страны, так как
она превысила разрешенный 90-дневный срок пребывания. В результате семье
придется разделиться.
Напомним, ранее "Дни.ру" , что единороссы
попросили генерального прокурора Юрию Чайку оперативно разобраться в деле
слепых супругов из Кемеровской области. Несколько лет назад у них отобрали
квартиру. С обращением к надзорному ведомству выступил депутат Госдумы от
Кузбасса, член фракции "ЕР" Антон Горелкин.