В Единой России обратилась к начальнику главного управления по вопросам миграции МВД Валентине Казаковой с просьбой разобраться с отказом в выдаче разрешения на временное проживание беременной соотечественнице из Казахстана. Причина – превышение на один день срока нахождения на территории страны. О ситуации рассказал депутат Госдумы, член фракции ЕР Михаил Старшинов.

В "Единой России" обратилась к начальнику главного управления по вопросам миграции МВД Валентине Казаковой с просьбой разобраться с отказом в выдаче разрешения на временное проживание беременной соотечественнице из Казахстана. Причина – превышение на один день срока нахождения на территории страны. О ситуации рассказал депутат Госдумы, член фракции "ЕР" Михаил Старшинов.Семья Костенюк прибыла из Казахстана на постоянное местожительства в Калининградскую область, где у них есть свое жилье. Они подалидокументы на разрешение на временное проживание, однако беременной АннеКостенюк было в нем отказано, отметил Старшинов."Потому как на один день истек предусмотренный законом90-дневный срок. Для получения разрешения ей необходимо вылететь за пределыРоссии, что невозможно по медицинским показаниям", – пояснилпарламентарий.По его словам, женщине, которая находится на пятом месяцебеременности, запретили летать, к тому же у нее два несовершеннолетних ребенка.Депутат сообщил, что направил запрос в МВД и попросил помочь разобраться вситуации.К сожалению, подобные случаи – не редкость, констатировалСтаршинов. Он призвал проработать вопрос совершенствования миграционногозаконодательства. "Людям иногда довольно сложно выполнять всеустановленные правила, которые зачастую носят чересчур формалистский характер",– подчеркнул парламентарий.По его словам, осенью партийцы встретятся спредставителями министерства и других ведомств и обсудят совершенствованиезаконодательства, чтобы устранить помехи для тех, кто хочет жить в нашейстране.Ранее СМИ сообщали, что Анне Костенюк было отказано вразрешении на временное проживание в России, хотя двум ее детям и супругу такойдокумент выдали. Теперь женщине нужно покинуть территорию нашей страны, так какона превысила разрешенный 90-дневный срок пребывания. В результате семьепридется разделиться.Напомним, ранее "Дни.ру" , что единороссыпопросили генерального прокурора Юрию Чайку оперативно разобраться в делеслепых супругов из Кемеровской области. Несколько лет назад у них отобраликвартиру. С обращением к надзорному ведомству выступил депутат Госдумы отКузбасса, член фракции "ЕР" Антон Горелкин.