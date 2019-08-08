Вырученные средства пополнят бюджет Крыма.

Власти Крыма продали за 1,2 млрд рублей госдачу "Глициния", расположенную в поселке Нижняя Ореанда под Ялтой, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.Кто именно купил бывшую дачу совестких генсеков, министр не сказала, уточнив лишь, что это российская компания. "Продана за один миллиард двести тысяч рублей. Юридическое лицо - россияне", - сказала Анна Анюхина, чьи слова приводят РИА Новости. По ее словам, вырученные средства пополнят бюджет Крыма.Дача была построена для отдыха первых лиц СССР в 1955 году. С 1956 по 1989 годы здесь отдыхали руководители СССР, включая Никиту Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Михаила Горбачева. Так, летом 1974 года в "Глицинии" прошли переговоры между Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном. Решение о продаже дачи было принято Госсоветом Крыма весной 2019-го, тогда речь шла о сумме в миллиард рублей.