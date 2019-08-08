Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.Отмечается, что конфликт произошел между водителями и пассажирами иномарок Daewoo Nexia и Hyundai Solaris, в ходе которой 30-летний шофер первого автомобиля был ранен ножом. Его оппоненты скрылись с места происшествия и в данное время разыскиваются полицией.Судя по записям видеокамер, в драке принимали участие не менее шести человек.