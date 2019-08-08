Злоумышленники, похитившие товар из торговой точки, были задержаны оперативниками в одном из районных сел.

Следственным отделом МО МВД «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении жителей одного из районных сел. Мужчины, 32 и 52 лет, подозреваются в совершении кражи товара из торговой точки.Сообщение о незаконном проникновении в магазин и краже товара поступило в дежурную часть полиции утром 31 июля.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия установили, что неизвестные, взлома дверь, проникли в помещение торговой точки, откуда похитили семь бутылок со спиртным различных марок.Ущерб от повреждения имущества и хищения товара составил около 20 000 рублей.Полицейские по горячим следам провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого подозреваемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны в доме у одного из фигурантов.В содеянном злоумышленники сознались, пояснив, что накануне вечером собрались приобрести спиртное, однако, магазин уже был закрыт. Используя топор и монтировку, фигуранты взломали дверь, проникли в торговую точку и совершили хищение товара.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению иных имущественных преступлений.