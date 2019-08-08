В нигерийском городе Мафа две террористки-смертницы осуществили взрывы. В результате происшествия погибли три человека, восемь получили ранения. Смертницы произвели взрывы в толпе — они находились в группе женщин, которые совершали покупки на рынке. Силовики отмечают, что скорее всего за случившимся стоит радикальная группировка Боко харам.

В нигерийском городе Мафа две террористки-смертницы осуществили взрывы. В результате происшествия погибли три человека, восемь получили ранения.Смертницы произвели взрывы в толпе — они находились в группе женщин, которые совершали покупки на рынке. Силовики отмечают, что скорее всего за случившимся стоит радикальная группировка "Боко харам". Она часто использует женщин и подростков, чтобы осуществлять теракты в населенных пунктах. Зачастую это мечети, рынки и транспортные узлы, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Магриб Араб Пресс.Город, в котором произошел инцидент, находится на расстоянии около пятидесяти километров от города Майдугури. Десять лет назад "Боко харам" начала там вооруженную борьбу против властей.Ранее сообщалось об атаке боевиков радикальной исламистской группировки в Нигерии. Там были убиты более шестидесяти человек. Атака произошла во время похоронной церемонии.