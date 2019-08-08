Злоумышленники, подобрав ключи, проникли в подвальное помещение жилого дома и похитили имущество организации...

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский Затон задержаны подозреваемые в краже.В дежурную часть ОМВД России по району Нагатинский Затон обратился представитель одной из организаций. Потерпевший сообщил о краже на Судостроительной улице четырех насосов и трех клапанов горячего водоснабжения, принадлежащих компании. Материальный ущерб составил 2 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия были задержаны подозреваемые. Ими оказались двое приезжих в возрасте 23 и 32 лет.Установлено, что злоумышленники, подобрав ключи, проникли в подвальное помещение жилого дома на Судостроительной улице. Похитив имущество организации, они с места происшествия скрылись.В настоящее время ведется розыск похищенного.По данному факту следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22