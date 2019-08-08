Статистический всплеск преступлений среди сотрудников Росгвардии связан, прежде всего, с активной работой служб собственной безопасности ведомства. Причем все нарушения закона были раскрыты либо самими росгвардейцами, либо при их участии.

Статистический "всплеск" преступлений среди сотрудников Росгвардии связан, прежде всего, с активной работой служб собственной безопасности ведомства. Причем все нарушения закона были раскрыты либо самими росгвардейцами, либо при их участии, сообщил в интервью агентству "Интерфакс" представитель федеральной службы Валерий Грибакин.Также он отметил, что все вопросы в области профилактики и предотвращения преступлений среди сотрудников находятся на контроле высшего руководства и лично главы Росгвардии Виктора Золотова. В каждом распоряжении или указании содержатся конкретные рекомендации, как бороться с нарушениями закона. Так, например, повышена ответственность командиров за проступки их подчиненных, добавил Грибакин.Напомним, ранее СМИ опубликовали данные, будто в 2018 году зарегистрировано 83 преступления, которые совершили росгвардейцы. Это в два раза больше, чем в 2017 году.