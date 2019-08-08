С таким предложением выступили в Госдуме. Речь идет о случаях, когда температура воздуха опустилась ниже климатической нормы.

Депутат Госдумы Василий Власов из ЛДП направил в адрес главы Минстроя РФ Владимира Якушева предложение об изменении правил подачи тепла в квартиры россиян. Парламентарий предлагает включать центральное отопление и летом при условии, если температура воздуха опустилась ниже климатической нормы.Депутат рассказал о большом количестве обращений граждан по поводу похолодания в их домах. По его словам, они просят включать центральное отопление, когда погода выходит за рамки летней нормы."Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан", – приводит слова Василия Власова РИА Новости.По словам экспертам, решение включать летом или нет отопление летом уже давно решают местные власти, поэтому предложение депутата бессмысленно.В Россию в конце июля-начале августа пришли сильные похолодания и дожди. Погода демонстрирует совершенно не летний характер. Так, например, по данным синоптиков, 4 августа в Москве был побит температурный рекорд за последние 70 лет. Воздух в столице прогрелся до 13,5 градусов.Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды выросла посещаемость столичных торговых центров. При этом небольшим районным ТЦ наоборот грозит снижение трафика.