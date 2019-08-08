08.08.2019

2019-08-08 16:40:22

В России резко подорожал хлеб

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли в среднем на 7,7% в российских магазинах за первые семь месяцев 2019 года. Об этом сообщает со ссылкой на данные Росстата.



Больше всего подорожал черный хлеб. В июне средняя цена продукта составила 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в 2018 году. Далее следует белый хлеб, стоимость которого увеличилась на 8,3%. Цены на серый хлеб выросли на 7,4%, уточняет



Об увеличении стоимости хлеба предупреждали еще в начале года. По мнению эксперта, такой резкий скачок цен на продукт "связан с дефицитом логистических мощностей". "То есть проблема хранения переходящего остатка зерна и новых урожаев могла сказаться на росте цен", – передает слова представителя Института современного развития Никиты Масленникова .