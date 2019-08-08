Центральные регионы России переживают нашествие насекомых. Москвичи стали выкладывать в соцсетях фотографии с колониями летающих муравьев. А до этого в Роспотребнадзоре рассказали о том, как защитить дома от тропических постельных клопов. Они начали расселяться по территории страны.

Центральные регионы России переживают нашествие насекомых. Москвичи стали выкладывать в соцсетях фотографии с колониями летающих муравьев. А до этого в Роспотребнадзоре рассказали о том, как защитить дома от тропических постельных клопов. Они начали расселяться по территории страны.Далеко от тропиков что-то клопы забрались, но пока в масштабах страны говорить о серьезной проблеме нет оснований.Одиночные случаи обнаружения действительно есть. А вот география уже достаточно обширная. В последнее время тропического клопа находили в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Таганроге, Смоленске, Саранске. Последняя громкая история произошла две недели назад. Тогда на нашествие клопов пожаловались родители пациентов детской областной больницы Воронежа. Насекомые обжили гастроэнтерологическое отделение.Причины появления насекомого в России — скорее всего, возросшая миграция. Все чаще постельных клопов привозят в багаже туристы. Родом кровосос со Среднего Востока. А постоянный ареал его обитания сейчас — это страны Африки, Юго-Восточной Азии и Америки севернее 30-й параллели. Причем, кишат клопами, как это видно на карте, Британские острова и восточное побережье Соединенных Штатов Америки.Худшими городами в этом плане признаны Филадельфия и Нью-Йорк. Дошло до того, что в Нью-Йорке стали снимать с рейса автобусы: пассажиры жаловались на укусы клопов, а наиболее агрессивные писали о насекомых в салоне баллончиками с краской прямо на лобовом стекле! В штате Оклахома пришлось закрывать на дезинфекцию суд, куда пробрались кровососы. Они проникли даже на Багамы. Вид туристки после ночи в пятизведочном отеле с клопами впечатляющий!Температура в Москве и размножение тропических постельных клопов: минимальная +14 градусов, благоприятная – 25 градусов тепла."Обычный постельный клоп не может ползать по вертикальным стекловидным, пластиковым, либо металлическим поверхностям. Этот клоп это может. Это, конечно, дает ему дополнительные возможности к более быстрому освоению и заселению ими помещений в данном случае", — констатирует биолог Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпин.Клоп способен высосать из человека до 7 миллиграммов крови. На это у него уходит от трех до десяти минут. В организме кровососа обнаружены возбудители различных инфекций — чумы, тифа, туляремии. Но документально подтвержден лишь перенос клопами вируса гепатита В."Самое опасное в том, что если клопы перед тем, как забрать кровь у здорового человека, могут перед этим забирать кровь у человека больного, зараженного какими-то опасным для здоровья вирусами. Только в этой ситуации постельные клопы являются опасными и наносящими здоровью и вред человеку. Но это не так серьезно, как об этом сейчас шумят", — считает энтомолог, доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова.Способы защиты дома от постельных клопов: регулярная уборка, систематический ремонт, частая смена постельного белья, использование химикатов.Но на сто процентов эффективность инсектицидов в борьбе с клопами не доказана. Например, борная кислота их не убивает.Зато взрослые особи очень плохо переносят смену температур. Поэтому помещения, где они прячутся, обрабатывают холодным или горячим паром. Иногда используют специальный обогреватель. Нагретый до температуры в 45 градусов воздух убивает клопов за 2 часа, а до 70 -- за несколько минут.Правда, попытки избавиться от клопов самостоятельно могут закончиться плачевно. Например, в Филадельфии женщина сожгла целый этаж дома. Она пыталась использовать неисправный камин для травли кровососов.Если вы стали жертвой атаки паразитов, лучше обращаться к специалистам.