Злоумышленница под предлогом сотрудника социальной службы заходила в квартиры пенсионеров, отвлекала их и похищала денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино г. Москвы задержали 22-летнюю девушку по подозрению в кражах.В полицию заявлением о краже обратилась жительница Москвы. Она сообщила, что к ним в квартиру на Ставропольской улице под предлогом сотрудника социальной службы пришла незнакомая женщина. В доме находился пожилой отчим потерпевшей. Гражданка сообщила 73-летнему пенсионеру о том, что ему положена прибавка к пенсии. В момент, когда мужчина отвлекся, незнакомки уже не было в квартире. По приходу домой заявительница обнаружила пропажу принадлежащих ей ювелирных изделий на сумму более 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Иловайской улице. Ею оказалась 22-летняя ранее судимая приезжая. Установлено, что несколько украшений задержанная успела сдать в ломбард, а вырученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению. Остальная часть похищенного изъята.В настоящее время установлена причастность подозреваемой к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности на территории округа. Как выяснилось, в тот же день злоумышленница похитила кошелек из квартиры 78-летней пожилой женщины. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.По данным фактом следственным отделом территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18