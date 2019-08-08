Подозреваемый узнал, где пенсионерка хранила свои сбережения, после чего похитил денежные средства и скрылся...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Нагатинский Затон задержал подозреваемого в краже денежных средств у пожилой женщины.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 80-летняя пенсионерка. По словам потерпевшей, из ее квартиры на Затонной улице пропали денежные средства в размере 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал неработающего 34-летнего приезжего.Установлено, что мужчина оказывал пенсионерке различную помощь по хозяйству. Войдя в доверие к заявительнице, он узнал, где та хранит свои сбережения, после чего, находясь в квартире, похитил денежные средства и скрылся.Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22