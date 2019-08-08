Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище 9 августа.

Популярного в СССР шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище 9 августа.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал друг семьи, народный артист России Николай Тамразов.Он сообщил, что перед этим с известным певцом и композитором простятся в храме Святителя Николая в Котельниках.Ранее глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк предположил, что Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище.Вилли Токарев (полное имя Вилен), скончался 4 августа на 85-м году жизни. Он был одним из самых популярных исполнителей в стиле шансон. Известен такими песнями как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.