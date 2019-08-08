Tele2 запускает новое предложение в рамках программы лояльности «Больше» для абонентов. Теперь жители и гости Владимира из других регионов могут ежедневно пользоваться скидкой 25% на холодные кофейные напитки и лимонады в сети Coffeeshop.

Оператор Tele2 запускает новое предложение в рамках программы лояльности «Больше» для абонентов. Теперь жители и гости Владимира из других регионов могут ежедневно пользоваться скидкой 25% на холодные кофейные напитки и лимонады в сети Coffeeshop.Программа лояльности «Больше» оператора Tele2 включает десятки специальных предложений, доступных абонентам: скидки на развлечения, книги, одежду, украшения, а также кешбек-сервисы и многое другое. В августе программа дополнилась новой возможностью – компания заключила соглашение с владимирской сетью Coffeeshop. До конца месяца клиенты Tele2 могут ежедневно покупать летние напитки по сниженной цене в кафе по адресам: ул. Большая Московская, д. 44 и ул. Тракторная, д. 45.- Программа лояльности Tele2 учитывает индивидуальные предпочтения наших абонентов, поэтому ее популярность растет с каждым месяцем, - рассказала коммерческий директор владимирского филиала Tele2 Ольга Куршакова. В 2018 году участники программы чаще всего пользовались скидками на покупку ювелирных украшений, получали кешбеки за заказы на AliExpress и за приобретение электронных и аудиокниг на «ЛитРес». Желая сделать этот август максимально приятным, мы разработали для владимирцев и гостей города новое привлекательное предложение.Чтобы получить скидку, абонентам Tele2 необходимо зайти на страницу проекта «Больше» и ввести свой номер мобильного. После авторизации можно выбрать любое интересующее предложение, в том числе, Coffeeshop. При клике на него на телефон придет QR-код, который можно предъявить в кафе.