Подозреваемая была задержана после передачи вознаграждения за совершение преступления.

Оперуполномоченными Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области задержана 39-летняя жительница соседнего региона, подозреваемая в покушении на заказное убийство жительницы Гусь-Хрустального района.Полицейскими была получена информация о том, что подозреваемая, проживающая в своем загородном доме в одном из поселков Гусь-Хрустального района, на почве ревности намерена организовать убийство новой избранницы своего бывшего возлюбленного.Чтобы предотвратить преступление, правоохранителями был разработан комплекс специальных мероприятий, в рамках которого в роли исполнителя заказа на убийство выступил один из оперативных сотрудников.6 августа, в момент встречи с подозреваемой, в качестве доказательства исполнения заказа, ей были продемонстрированы фотографии якобы убитой жертвы. После передачи «исполнителю» вознаграждения в сумме 180 000 рублей фигурантка была задержана сотрудниками полиции.В настоящее время следственными органами в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 УК РФ.Фигурантка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.