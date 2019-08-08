Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Греции. Просто так в одиночестве делать шпагаты и растягиваться балерине надоело и она отправилась в массы.

Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Греции. Просто так в одиночестве делать шпагаты и растягиваться балерине надоело и она отправилась в массы.Анастасия Волочкова на заслуженном отдыхе. Несколько недель назад артистка презентовала новый спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", над которым работала каждый день по восемь часов. Танцовщица даже повредила стопу, у нее еще больше распухла косточка на ноге, однако эти проблемы не помешали ей регулярно репетировать и, в конце концов, порадовать зрителей новинкой.Отыграв спектакль, артистка отправилась в Грецию. Теперь дива наслаждается ласковым морем и ярким солнышком на вилле своих друзей, в ее распоряжении большой бассейн, любые кулинарные изыски (которым, впрочем, она предпочитает шпинат и прочую зелень), прогулки на катере и прочие удовольствия.Продемонстрировав различные купальники: от совершенно закрытого белого до откровенного голубого со стразами и ниточками вместо ткани сзади, Анастасия Волочкова выступила и в длинных летящих платьях. Разумеется, балерина прихватила на отдых и спортивную форму. Не секрет, что артистка даже в отпуске не забывает поддерживать растяжку и делает шпагаты везде, где только получится.Однако одинокий отдых, видимо, наскучил светловолосой красавице и она отправилась в массы. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова опубликовала несколько видео, на которых дает мастер-класс постояльцам отеля, который, скорее всего, находится рядом с ее виллой.Балерина показала, как разогревается, сделала несколько шпагатов (не без помощи мужчины-зрителя, держащего стул, который та использовала в качестве станка. "Просто так решила подарить гостям нашего отеля мой мастер-класс и теплую встречу.😊 Спасибо всем, кто пришел! Под песню моей Ариша "Моллитва о маме" это было трогательно.🙏 Вместо балетного станка пришелся в пору стул.👍 Он оказался неустойчивым и мне помог партнер ! Спасибо!👍 Было весело! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Анастасия Волочкова.На этом шоу-программа не закончилась. Балерина после того, как эффектно раздвинула ноги перед гостями с помощью партнера, переоделась в ультракороткое платье, надела каблуки и отправилась петь песню про дружбу с детьми постоятельцев. "Экспромт!💃 От сердца. Людям ведь радость нужна, которую я умею дарить от души!😊 Так смешно, но мило!🙏" – высказалась Анастасия Волочкова. Разумеется, не обошлось без фотосъемки.