В конце августа в Саратовской области откроется международный аэропорт Гагарин. Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который совершает поездку по своему избирательному округу.

В конце августа в Саратовской области откроется международный аэропорт "Гагарин". Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который совершает поездку по своему избирательному округу.Новый аэропорт саратовцы и жители области ждали с советскоговремени, однако из-за экономических трудностей реализация проекта откладывалась."Буквально несколько лет назад, благодаря президенту Владимиру Путину, мысмогли начать строительство современного и комфортного аэропорта", -отметил спикер Госдумы.Нынешний аэропорт Саратова не отвечает современнымтребованиям: воздушная гавань может принимать лишь 40 пассажиров в час, да и ктому же подходит далеко не для всех типов лайнеров. Есть проблемы и с расположением: аэропорт находится близко к центру города, поэтому местные жители часто жаловались на шум, напомнил Володин.Новая воздушная гавань Саратовской области откроется 20августа. Аэропорт "Гагарин" станет серьезным шагом в развитиирегиона, уверен спикер. "Новый аэропорт сможет принимать все типысамолетов и работать в любую погоду", – отметил председатель нижнейпалаты.Добраться до нового аэропорта пассажиры смогут автомобильнойили железной дорогой, а также речным транспортом. Самым быстрым будет путь наэлектричке – доехать от Саратова до "Гагарина" на ней можно будетза 40 минут.Вместе с руководством Саратовской области Вячеслав Володиносмотрел почти готовый к приему пассажиров аэропорт. Спикер убедился, чтовыявленные им ранее недочеты были исправлены. В частности, территория сталадружелюбнее для маломобильных граждан, строители заменили скользкое покрытие на перроне электрички.Осматривая аэропорт, председатель нижней палаты обратилвнимание на капсулу космического корабля "Восход", установленную втерминале. Володин посоветовал открыть в нее доступ для посетителей. Особеннооценят капсулу юные пассажиры, уверен спикер.Аэропорт "Гагарин" построен с нуля в районе села Сабуровка в20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань рассчитана на прием домиллиона пассажиров в год или 570 человек в час. Общая площадь пассажирскоготерминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех его этажах будут располагатьсязоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, в том числе 12 стоекрегистрации.Без замечаний не обошлось и во время посещения ВячеславомВолодиным реконструируемого . Спикер Госдумыраскритиковал местные власти за срыв конкурса и потребовал завершитьреконструкцию арены к лету 2020 года. Парламентарий призвал власти города подготовить хорошую проектнуюдокументацию, обсудить ее с представителями спортивного сообщества города ипредложить решение для реализации.