В конце августа в Саратовской области откроется международный аэропорт Гагарин. Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который совершает поездку по своему избирательному округу.
В конце августа в Саратовской области откроется международный аэропорт "Гагарин". Готовность воздушной гавани к приему пассажиров проверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который совершает поездку по своему избирательному округу.
Новый аэропорт саратовцы и жители области ждали с советского
времени, однако из-за экономических трудностей реализация проекта откладывалась.
"Буквально несколько лет назад, благодаря президенту Владимиру Путину, мы
смогли начать строительство современного и комфортного аэропорта", -
отметил спикер Госдумы.
Нынешний аэропорт Саратова не отвечает современным
требованиям: воздушная гавань может принимать лишь 40 пассажиров в час, да и к
тому же подходит далеко не для всех типов лайнеров. Есть проблемы и с расположением: аэропорт находится близко к центру города, поэтому местные жители часто жаловались на шум, напомнил Володин.
Новая воздушная гавань Саратовской области откроется 20
августа. Аэропорт "Гагарин" станет серьезным шагом в развитии
региона, уверен спикер. "Новый аэропорт сможет принимать все типы
самолетов и работать в любую погоду", – отметил председатель нижней
палаты.
Добраться до нового аэропорта пассажиры смогут автомобильной
или железной дорогой, а также речным транспортом. Самым быстрым будет путь на
электричке – доехать от Саратова до "Гагарина" на ней можно будет
за 40 минут.
Вместе с руководством Саратовской области Вячеслав Володин
осмотрел почти готовый к приему пассажиров аэропорт. Спикер убедился, что
выявленные им ранее недочеты были исправлены. В частности, территория стала
дружелюбнее для маломобильных граждан, строители заменили скользкое покрытие на перроне электрички.
Осматривая аэропорт, председатель нижней палаты обратил
внимание на капсулу космического корабля "Восход", установленную в
терминале. Володин посоветовал открыть в нее доступ для посетителей. Особенно
оценят капсулу юные пассажиры, уверен спикер.
Аэропорт "Гагарин" построен с нуля в районе села Сабуровка в
20 километрах от Саратова. Новая воздушная гавань рассчитана на прием до
миллиона пассажиров в год или 570 человек в час. Общая площадь пассажирского
терминала – 23 тысячи квадратных метров. На трех его этажах будут располагаться
зоны обслуживания внутрироссийских и международных рейсов, в том числе 12 стоек
регистрации.
Без замечаний не обошлось и во время посещения Вячеславом
Володиным реконструируемого . Спикер Госдумы
раскритиковал местные власти за срыв конкурса и потребовал завершить
реконструкцию арены к лету 2020 года. Парламентарий призвал власти города подготовить хорошую проектную
документацию, обсудить ее с представителями спортивного сообщества города и
предложить решение для реализации.