Президент Белоруссии принял указ о
безвизовом режиме. Александр Лукашенко подписал документ, согласно которому
иностранцы смогут свободно посещать Гродненскую и Брестскую области.
Президент Белоруссии принял указ о
безвизовом режиме. Александр Лукашенко подписал документ, согласно которому
иностранцы смогут свободно посещать Гродненскую и Брестскую области.
Отныне ранее
существовавшие раздельно две безвизовые зоны объединяются в одну безвизовую
территорию "Брест – Гродно". В нее включаются еще пять районов
Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и
Щучинский.
Александр
Лукашенко решил подлизаться к иностранцам: теперь срок безвизового пребывания в
регионе для туристов увеличивается до 15 суток. Воспользоваться безвизом имеют
право граждане 73 государств, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу
президента Белоруссии.
Кроме того, иностранцы
смогут въехать еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной
границе ("Бенякони" и "Берестовица"). При этом, согласно
решению , перемещаться без виз они имеют возможность при
условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам,
предусматривающим посещение территории "Брест – Гродно".
В пресс-службе
подчеркнули, что принятие указа "является свидетельством
открытого и дружелюбного характера внешней политики Белоруссии". Документ призван
увеличить поток туристов в страну и поспособствовать укреплению экономики
приграничных регионов.