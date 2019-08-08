Президент Белоруссии принял указ о безвизовом режиме. Александр Лукашенко подписал документ, согласно которому иностранцы смогут свободно посещать Гродненскую и Брестскую области.

Президент Белоруссии принял указ обезвизовом режиме. Александр Лукашенко подписал документ, согласно которомуиностранцы смогут свободно посещать Гродненскую и Брестскую области.Отныне ранеесуществовавшие раздельно две безвизовые зоны объединяются в одну безвизовуютерриторию "Брест – Гродно". В нее включаются еще пять районовГродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский иЩучинский.АлександрЛукашенко решил подлизаться к иностранцам: теперь срок безвизового пребывания врегионе для туристов увеличивается до 15 суток. Воспользоваться безвизом имеютправо граждане 73 государств, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службупрезидента Белоруссии.Кроме того, иностранцысмогут въехать еще через два дополнительных пункта пропуска на государственнойгранице ("Бенякони" и "Берестовица"). При этом, согласнорешению , перемещаться без виз они имеют возможность приусловии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам,предусматривающим посещение территории "Брест – Гродно".В пресс-службеподчеркнули, что принятие указа "является свидетельствомоткрытого и дружелюбного характера внешней политики Белоруссии". Документ призванувеличить поток туристов в страну и поспособствовать укреплению экономикиприграничных регионов.