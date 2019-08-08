В рамках товарищеского предсезонного турнира московский Спартак на льду ЧПП Арены в чешском Градец-Кралове обыграл братиславский Слован со счетом 5:3.

В рамках товарищеского предсезонного турнира московский "Спартак" на льду "ЧПП Арены" в чешском Градец-Кралове обыграл братиславский "Слован" со счетом 5:3.У победителей встречи голами отметились Максим Цыплаков (6-я минута), Анатолий Никонцев (20), Каспарс Даугавиньш (47), Захар Шабловский (50) и Мартиньш Карсумс (60), а у в составе словацкой команды шайбы забросили Радован Пулиш (5), Филип Бобал (15) и Андрей Месарош (28).Таким образом, "красно-белые" выиграли все встречи на товарищеском турнире Mountfield Cup и стали его победителем.В параллельной контрольной встрече столичный ЦСКА переиграл "Адмирал" (3:1) из Владивостока благодаря голам Андрея Светлакова (32), Антона Слепышева (35) и Максима Мамина (53).