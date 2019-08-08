У странице Instagram самого известного пиращика страны Анны Исаевой 36 тысяч подписчиков – не всякий артист может таким похвастаться. Люди жадно ждут новостей из жизни сестрички Началовой – ей есть, что вспомнить, что рассказать и чем удивить.

У странице Instagram самого известного пиращика страны Анны Исаевой 36 тысяч подписчиков – не всякий артист может таким похвастаться. Люди жадно ждут новостей из жизни "сестрички" Началовой – ей есть, что вспомнить, что рассказать и чем удивить.Очередной трогательный пост Анна Исаева посвятила своему сынишке Филиппу, с которым продолжает отдыхать в Болгарии. "Мой верный друг, мой критик, мой психолог-аналитик. Мой взрослый, – пишет Анна. – Сегодня утром я утащила его на край нашей болгарской деревни, в уединение, и долго советовалась с ним. Я, говорю: "Советуюсь с тобой как с папой, которого сейчас нет рядом".Они говорили о том, как помочь сестре Филиппа Марьяне "уживаться, держать себя в обществе,не предавать друзей". И сын дал Исаевой совсем взрослые и правильные советы. Парень очень смышлен и развит!"Я ликовала и плакала, так чтобы он не заметил, – признается Исаева. – Мне так понравилось его объяснение про личное эго. Теперь я люблю пить кофе по утрам с моим взрослым мальчиком. Я смотрю и понимаю– уже подросток, но с душой ребенка, и речами не мальчика, но мужа".Сын, конечно, может гордиться мамой – ее мнение считается авторитетным у народа, к ее советам прислушиваются артисты. А она работала и работает и самыми известными из них – Началовой, Подольской, Пресняковым, Михайловым, Гвердцители и многими другими. И показывает себя профессионалом, мастером своего дела и просто светлым человеком.