Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал распродажу самого ценного актива, который еще остается у страны. Речь идет о миллионах гектаров плодородной земли, которая вскоре может перейти в руки западных воротил. Эксперты предупреждают: затеянная Киевом земельная реформа приведет к катастрофическим последствиям для Украины и ее граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал распродажу самого ценного актива, который еще остается у страны. Речь идет о миллионах гектаров плодородной земли, которая вскоре может перейти в руки западных воротил. Эксперты предупреждают: затеянная Киевом земельная реформа приведет к катастрофическим последствиям для Украины и ее граждан.
За годы независимости Украина лишилась 10 миллионов человек и развитой промышленности, а доставшаяся в наследство от СССР инфраструктура ветшает катастрофическими темпами. Теперь страна может лишиться плодородных черноземов – источника богатых урожаев.
О планах создать уже в следующем году рынок свободной земли
Зеленский объявил накануне на встрече с представителями турецкого бизнеса. "В
этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году
позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров, которая является одной
из лучших в мире по качеству", – пообещал украинский лидер.
Создание рынка свободной земли означает распродажу
украинских черноземов крупным международным корпорациям, уверен политтехнолог
Андрей Золотарев. Ранее в эфире YouTube-канала "InterVizor" он предупредил, что
это приведет к всплеску безработицы и многолетним внутренним конфликтам.
По его словам, распродажа земли сделает "лишними
людьми" более пяти миллионов украинцев. "Кто-то отправится на
заработки, кто-то в города. Классическое украинское село перестанет
существовать", – прогнозирует эксперт.
Схожего мнения придерживается и бывший организатор
"Антимайдана" в Запорожье Владимир Рогов. В случае перехода земель в
руки внешних игроков, на Украине будет оправдано проживание не более 10
миллионов человек, полагает общественник.
"Постукраинское пространство ждут новые трагедии, новые
сгоны населения с территорий, новые жертвы и, скорее всего, большая
кровь", – цитирует Рогова издание "ПолитНавигатор"
В настоящее время на Украине действует мораторий на продажу
сельскохозяйственных земель. Запад в лице Международного валютного фонда
требует создания свободного рынка земли. Намерение провести реформу в окружении озвучивали еще во время президентских выборов.