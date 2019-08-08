Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал распродажу самого ценного актива, который еще остается у страны. Речь идет о миллионах гектаров плодородной земли, которая вскоре может перейти в руки западных воротил. Эксперты предупреждают: затеянная Киевом земельная реформа приведет к катастрофическим последствиям для Украины и ее граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал распродажу самого ценного актива, который еще остается у страны. Речь идет о миллионах гектаров плодородной земли, которая вскоре может перейти в руки западных воротил. Эксперты предупреждают: затеянная Киевом земельная реформа приведет к катастрофическим последствиям для Украины и ее граждан.За годы независимости Украина лишилась 10 миллионов человек и развитой промышленности, а доставшаяся в наследство от СССР инфраструктура ветшает катастрофическими темпами. Теперь страна может лишиться плодородных черноземов – источника богатых урожаев.О планах создать уже в следующем году рынок свободной землиЗеленский объявил накануне на встрече с представителями турецкого бизнеса. "Вэтом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем годупозволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров, которая является однойиз лучших в мире по качеству", – пообещал украинский лидер.Создание рынка свободной земли означает распродажуукраинских черноземов крупным международным корпорациям, уверен политтехнологАндрей Золотарев. Ранее в эфире YouTube-канала "InterVizor" он предупредил, чтоэто приведет к всплеску безработицы и многолетним внутренним конфликтам.По его словам, распродажа земли сделает "лишнимилюдьми" более пяти миллионов украинцев. "Кто-то отправится назаработки, кто-то в города. Классическое украинское село перестанетсуществовать", – прогнозирует эксперт.Схожего мнения придерживается и бывший организатор"Антимайдана" в Запорожье Владимир Рогов. В случае перехода земель вруки внешних игроков, на Украине будет оправдано проживание не более 10миллионов человек, полагает общественник."Постукраинское пространство ждут новые трагедии, новыесгоны населения с территорий, новые жертвы и, скорее всего, большаякровь", – цитирует Рогова издание "ПолитНавигатор"В настоящее время на Украине действует мораторий на продажусельскохозяйственных земель. Запад в лице Международного валютного фондатребует создания свободного рынка земли. Намерение провести реформу в окружении озвучивали еще во время президентских выборов.