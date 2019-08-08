Похищенную сантехнику фигурант планировал установить у себя дома.

3 августа в ночное время в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратились представители одного из местных досуговых заведений, сообщившие о хищении сантехники из помещения.Прибывшим по указанному адресу полицейским сотрудники кафе пояснили, что из туалетной комнаты был похищен унитаз, стоимостью около 4500 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе. В результате проведенной работы личность злоумышленника была установлена. По подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 43-летний местный житель.Правоохранителям фигурант пояснил, что, находясь в кафе, воспользовался моментом, когда в поле зрения не было персонала и посетителей, демонтировал унитаз в туалетной комнате, выставил его на улицу через окно, а затем покинул кафе через входную дверь. Похищенную сантехнику фигурант планировал установить у себя дома, однако, по пути уронил и разбил унитаз.В отношении злоумышленника следователями МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).