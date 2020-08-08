Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 6 августа (среднетяжелые и тяжелые формы) – 201; больных с признаками внебольничной пневмонии – 24.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 6 августа (среднетяжелые и тяжелые формы) – 201; больных с признаками внебольничной пневмонии – 24.По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 62 пациента с ОРВИ и 401 – с пневмонией, сообщил оперштаб.5210 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 6 августа – 8 человек.За период наблюдения в области отмечено 158 летальных случаев.