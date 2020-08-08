Солнце сегодня находится в квинконсе с Юпитером и Нептуном. Это проявится в виде излишней самоуверенности у тех, кто занимается организацией и проведением мероприятий, торговлей и туризмом. Вам может показаться, что ваши предложения уникальны и конкурентов бояться не стоит, но по итогу дня станет понятно, что вы ошибались. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 9 августа, расскажет астролог Вера Нурдинова.

Солнце сегодня находится в квинконсе с Юпитером и Нептуном. Это проявится в виде излишней самоуверенности у тех, кто занимается организацией и проведением мероприятий, торговлей и туризмом. Вам может показаться, что ваши предложения уникальны и конкурентов бояться не стоит, но по итогу дня станет понятно, что вы ошибались. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 9 августа, расскажет .Убывающая Луна в Овне также не подарит спокойствия. Вам покажется, что вы на войне, где в окружении одни враги. Но прежде, чем бороться с собственной тенью, трезво оцените не только степень угрозы, но и ее фактическое присутствие, советует гороскоп на сегодня.ОвенВ Овнах сегодня проснутся родительские чувства, которые будет непросто побороть. Если у вас нет собственных детей, вы решите взять опеку над кем-то из младших членов семьи, нуждающимися знакомыми или даже обратитесь в приют в качестве волонтера. Но не спешите начинать бурную деятельность, если вся эта тема вам от природы чужда и вы просто идёте на поводу у собственного эгоизма. Если вы однажды возьмёте на себя ответственность за другого человека, отказаться от неё уже не получится.ТелецБлиже к обеду Тельцы могут почувствовать легкое недомогание. Прежде, чем разведете панику и ускачете в рейд по всем открытым больницам города, попробуйте выключить кондиционер над рабочим столом и выпить горячего сладкого чая. Если дело не во внезапном скачке сахара, резком падении гемоглобина или банальной простуде, возвращайтесь к первоначальному плану и начинайте искать хорошего доктора. Но при этом не разыгрывайте драму – лишние волнения родни никому не пойдет на пользу, гласит гороскоп на 9 августа.БлизнецыБлизнецы почувствуют прилив гордости за новое достижение, которое, наконец, оценят по заслугам. Если вы участвуете в конкурсе талантов или подавали заявку на стипендию, ждите благоприятного решения в вашу пользу. В отношении дополнительного образования у вас вообще начинается очень хороший период. Если вы точно знаете, чего хотите, успех вам гарантирован от начала до конца. Финансовое положение потихоньку наладится и вы сможете позволить себе гораздо больше, чем раньше.РакРакам Вселенная пошлет знак, как ответ на вопрос, который долго и серьезно их тревожит. Представители данного знака редко отличаются верой во всякие мистические штуки, так что за знак может быть принято вообще что угодно. Причем, в реальности никакого откровения не случится, но вы, как минимум, можете понять, на что надеетесь, и именно это подтолкнет вас к действиям. Гороскоп на сегодня советует: чтобы сохранить финансовую стабильность, проявите благоразумие в тратах и не совершайте импульсивных покупок.ЛевСегодняшний день Львов будет складываться вокруг пафоса и широких жестов. Вы много рассказывали окружающим о том, какой вы крутой и классный, а сегодня придётся подтвердить слова делом. Это будет дорого стоить не только в денежном, но и в моральном отношении. Если неоправданно дорогие покупки еще можно вернуть в магазин, то новую репутацию купить не получится. Так что старайтесь меньше хвастаться. Хотя один повод для гордости у вас есть – вашей физической форме любой позавидует. Вот на нее и делайте ставку.ДеваЕсли у вас есть проверенный мастер – парикмахер, юрист, портной, специалист по маникюру или механик – не изменяйте ему ни при каких обстоятельствах. Работа с непроверенным человеком выйдет вам гораздо дороже, чем пара дней ожидания. Ничего не случится, если вы измените планы и просто немного потерпите и дождетесь, когда вас примут. В финансовом плане старайтесь немного загадать наперед и прикупить валюты. Курс будет расти, что увеличит ваши накопления, утверждает гороскоп на 9 августа.ВесыБурная деятельность сегодня послужит лишь прикрытием для многих Весов: за красивыми действиями и пламенными речами на очередной тусовке будет скрываться глубокое переживание или вовсе разбитое сердце. Да, вам не станет лучше от сидения дома и еще большего одиночества, но и фальшивое веселье из области "потому что надо" проблем не решит. Дайте себе время погоревать и прожить ситуацию, чтобы больше к ней не возвращаться.СкорпионСкорпионы-трудоголики, которые не могут без работы даже на выходных, найдут компанию таких же энтузиастов, как они сами, и перенесут офис в какую-нибудь открытую ярмарку или парк. Вам пора отказаться от автоматического решения поставленных задач и привнести в работу немного творчества. Пообщайтесь с более молодыми коллегами или даже напроситесь с ними на закрытую вечеринку. Это позволит вам взглянуть на привычные вещи под новым углом, рекомендует гороскоп на сегодня.СтрелецСтрельцам не стоит гоняться за теми, кто их упорно игнорирует. Не важно, по какой причине вы столкнулись с человеком, который оставил после себя больше вопросов, чем ответов. Не надо себя мучить: идите дальше и постарайтесь отпустить ситуацию. Лучше наслаждайтесь хорошим летним вечером в компании друзей или посетите новый город. Неприятные воспоминания можно заменить только хорошими, и это то немногое, на что действительно стоит тратить время.КозерогКозероги проведут отличный день в компании старших родственников. Вы можете получить от любимой тещи (или свекрови) приглашение приехать на дачу с детьми или, наоборот, принять родителей у себя. На первый взгляд ситуация покажется напряженной, но уже через несколько минут вы найдете общие темы и хорошо пообщаетесь. Чтобы не обидеть старших, не отказывайтесь от их подарков, даже если они очень скромные и совершенно вам не нужны. Изобразите благодарность, чтобы сделать им приятно, рекомендует гороскоп на сегодня.ВодолейНастройтесь на волну окружения и оставайтесь в ней до конца дня. Только погружение в происходящее станет основой долгих и крайне полезных отношений. Те представители данного знака, кто еще не встретил любовь, могут положиться на друга, обещавшего познакомить вас с кем-то интересным. Даже если вы настроены скептически, буквально с первых минут знакомства вас очень заинтересует новая пассия. В отношении работы ограничьтесь задачами с понедельника по пятницу, и смело отказывайте всем, кто попробует вынудить вас работать в выходные.РыбыРыбам не стоит питать иллюзий относительно новой любовной связи: партнер нравится вам гораздо больше, чем вы ему, и рано или поздно это вас разочарует. Особенно, если вы привыкли находиться в центре внимания и капризничать. Если причина, по которой вы решились на роман – необходимость духовной поддержки, то вы явно не по адресу. Ищите опору в привычных мелких радостях и чаще выбирайтесь на природу. Вы слишком большое внимание уделяете социальным связям, и с этим пора завязывать, утверждает гороскоп на 9 августа.