Актриса посетила Карелию и поделилась воспоминаниями с фанатами. Она показала селфи с мужем и другие снимки с отдыха.

Актриса посетила Карелию и поделилась воспоминаниями с фанатами. Она показала селфи с мужем и другие снимки с отдыха.Формат путешествия этой артистки далек от представлений о роскошных каникулах звезд. Лесной массив со всеми прелестями дикой природы стал площадкой для отдыха Марины и ее супруга Андрея.Судя по снимкам, Александрова жила в палатке, собирала ягоды, бродила по тайге и побывала на Валааме. "Моя разнообразная жизнь...вчера бал, сегодня шатер в глухом лесу. Я– за контраст в жизни...и в профессии!", – сообщила актриса.Фолловеры звезды были впечатлены ее путешествием и оценили романтичную обстановку, которую пара смогла создать в походных условиях."Хоть вода из родника, хоть кофей типа гляссе. С милым рай и в уютном шалаше. ", "Активный отдых....это великолепно. Природа завораживает,погода радует, даже завидую!!! ", "Какие Вы молодцы ", "Марина он у тебя красавчик, Хорошего отдыха на природе", – написали поклонники.7 Авг 2020 в 11:27 PDTНапомним, что в июле Александрова впервые показала лицо четырехлетней дочки. Актриса старается не афишировать подробности личной жизни.