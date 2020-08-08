Все пятеро претендентов на пост главы республики накануне выборов в Белоруссии так или иначе выступают за пересмотр отношений с нашей страной. Журналисты собрали их самые яркие цитаты.

Все пятеро претендентов на пост главы республикинакануне выборов в Белоруссиитак или иначе выступают за пересмотр отношений с нашей страной. Журналисты собрали их самые яркие цитаты.Действующий президент Александр Лукашенко – противник объединения России и Белоруссии. Он считает, что не воспримут этого и его соотечественники.По его словам, люди к этому уже не готовы, ведь СССР распался уже давно. "Народ перезрел", – заявил политик. Вместе с тем, он уверен, что Россия боится потерять Белоруссию. Он аргументирует это тем, что у нашей страны практически не осталось близких союзников. К тому же, к республики все больший интерес проявляет Запад.Главная соперница Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии Светлана Тихановская не видит в России союзного государства. "Мы будем с вами просто дружить", – отметила она. Кандидат выступает за то, чтобы республика была независимым государством.28 Июл 2020 в 7:20 PDTОзвучила Тихановская и свою позицию в отношении Крыма. Она заявила, что юридически полуостров принадлежит Украине, а фактически – России. Соперница Лукашенко лояльно относится к государственному языку. Она считает, что если белорусу удобнее говорить на русском, то власти не должны его принуждать разговаривать на родном языке. Однако это не отменяет популяризацию белорусского.Еще один кандидат на кресло президента Андрей Дмитриев также считает, что союзный договор сегодня не работает. Он полагает, что надо сохранить то, что выгодно для наших народов: прозрачность границ и социальные договоренности.2 Авг 2020 в 9:44 PDTДмитриев выступает против углубленных интеграций, новых военных баз и единой с валюты. "Мы должны перевернуть страницу", – заявил перед кандидат.Анна Канопацкая считает, что Белоруссия – европейская страна,в основе которой должны лежать только национальные интересы. Она, как и остальные претенденты, против союзного государства с Россией. Кроме того, она за прекращение договоров аренды для военных объектов России на территории Белоруссии.29 Июл 2020 в 3:29 PDTСергей Черечень накануне также выступил за суверенитет республики. При этом он надеется, что так и останемся братскими народами. Он считает, что сегодня никакая страна не может позволить себе терять свои рынки, а союзное государство – это рынок для белорусской продукции.