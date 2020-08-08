Зайдя к пенсионерке в гости, злоумышленник воспользовался удобным моментом, когда женщина отвлеклась, и тайно похитил ее имущество...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 31-летнего мужчину по подозрению в краже у пенсионерки.В полицию с заявлением обратилась 68-летняя жительницы столицы. Она сообщила, что из ее квартиры на Лукинской улице пропали ювелирные изделия и мобильный телефон. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину.Установлено, что злоумышленник знаком с потерпевшей, так как живет в том же районе. Зайдя к пенсионерке в гости, он воспользовался удобным моментом, когда женщина отвлеклась, и тайно похитил имущество. Похищенное он продал, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93