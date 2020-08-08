Задержанный, оказавшийся родственником потерпевшего, имел ключ от мастерской и в течение нескольких месяцев похищал из помещения вещи, в том числе картины...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в краже вещей из художественной мастерской.В территориальный отдел полиции обратился 48-летний москвич с заявлением о краже имущества из художественной мастерской на Березовой аллее. В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель.Установлено, что задержанный, оказавшийся родственником потерпевшего, имел ключ от мастерской и в течение нескольких месяцев похищал из помещения вещи, в том числе картины. Часть похищенного подозреваемому удалось сбыть, остальное имущество изъято и будет возвращено владельцу.По данному факту СО ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31