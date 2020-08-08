Завтра свой профессиональный праздник отмечают работники самой мирной строительной отрасли. Можно сказать , к этой профессии имеет отношение каждый. Наверняка, кто-то из вас делает ремонт. Вот о нем и поговорим.

Завтра свой профессиональный праздник отмечают работники самой мирной строительной отрасли. Можно сказать, к этой профессии имеет отношение каждый. Наверняка, кто-то из вас делает ремонт. Вот о нем и поговорим.Обои — встык или внахлест? На пол — линолеум или ламинат? Кто из нас не задавался такими вопросами во время ремонта! Чтобы получить квартиру своей мечты, специалисты рекомендуют начинать ремонт с плана. Причем, это может быть как техническая схема, так и сложный дизайн-проект.Роман Миронов, руководитель компании «Саншоп онлайн», представитель компании «ДекоАрт»:- Если ты не планируешь свой ремонт, не делаешь технический проект, не знаешь, что и как будет стоять, это дает то, что по итогу вы переплатите деньги за переделки, испорченные материалы. В итоге получится не очень хороший результат.Видение всей картины новой квартиры - залог успешной работы, считают в компании «Отделочник-33». И готовы брать на себя полный перечень работ — от дизайн-проекта до ремонта «под ключ».Алексей Сергеев, директор компании «Отделочник-33»:- Мы работаем в комплексе: "ДекоАрт" составляет дизайн-проект, комплектует наши объекты всеми необходимыми материалами, также их доставляет. Это, включая сантехнику, полностью всё, вплоть до штор. Мы все эти проекты реализуем. Заказчику остается только вставить зубные щетки и можно жить.Современные требования к квартирам и домам означают и современные решения в отделке. Специалисты компании «Отделочник-33» дают гарантию не только на все виды работ, но и на спокойный и качественный ремонт. Здесь помогут сгладить все креативные и технические разногласия, обсудят с вами каждую мелочь — включая форму и расположение розеток (выключателей).Роман Миронов, руководитель компании «Саншоп онлайн», представитель компании «ДекоАрт»:- Ремонт — это очень сложный процесс, и технически, и морально, и финансово. Мы на всех этапах стараемся поддержать нашего клиента, где-то помочь сэкономить, где-то объяснить, что экономить нельзя никаким образом. Последний этап — заезд человека в квартиру, сданную. Мы сдаём объект, пожимаем, как правило, руки и остаёмся друзьями на долгое время.Ремонт — не тяжкое испытание, а приятные перемены в жизни. И если всё правильно и грамотно спланировать, то пройдет он быстро, уверены специалисты компании «Отделочник-33». И в итоге — достойный результат без лишних затрат - времени и денег.Наталья Головешкина, Максим Котовг. Владимир, ул. Разина, 12, офис 23, т. (4922) 60-13-44