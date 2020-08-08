А максимум метеорного потока Персеиды приходится на первую декаду августа.
А максимум метеорного потока Персеиды приходится на первую декаду августа.
Парад продлится до середины августа.
Лучше всего его наблюдать невооруженным глазом в ясную безоблачную погоду в восточной стороне небосвода. Невысоко над горизонтом.
С полуночи уже видны Юпитер, Сатурн и Марс. В предутренние часы к ним присоединится яркая Венера. 15 августа она будет находиться рядом с Луной.
А если у вас есть хотя бы небольшой телескоп, то неподалеку можно отыскать Уран и Нептун.
Таким образом, шесть планет будут видны в одной части неба.