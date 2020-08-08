Суббота не может быть без вкусного праздника. В России сегодня -День пряника . И торжества традиционно проходят в Туле.

Суббота не может быть без вкусного праздника. В России сегодня -День пряника . И торжества традиционно проходят в Туле.Но в коронавирусных условиях праздник уходит в широкое интернет- пространство. А значит все жители Владимирской области тоже могут его отметить весело и безопасно. Новый формат позволил подготовить организаторам уникальную программу, ее пока держат в тайне. Но сегодняшним субботним вечером - в 19 часов все тайное станет явным.В программе- в том числе - виртуальная экскурсия по пряничному музею. Очень редкое событие, не все путешествующие по Туле могут туда попасть без записи а главное- множество подарков. Адрес официального сайта деньпряника.рф В соцсетях группа ВК - "Фестиваль "День пряника".Но и во Владимире есть свои пряничные мастера, да еще какие ."Вау!"- именно этим восклицанием можно выразить свой восторг, глядя на работы Елены Дьячковой. Таким же многозначным термином-WOW, но по-английски - оценили ее конкурсный пряник и члены жюри престижного гастрономического фестиваля Cake International London. Дважды в год -зимой и летом - он собирает сотни талантливых кондитеров и кулинаров со всего мира. На единственное подобное трейд -шоу в Лондон приезжают за новыми знаниями кондитерского искусства. В этом году конкурс прошел онлайн.Елена Дьяченко:- Это полностью пряник , айсинг королевская глазурь и мастика))((Елена Дьячко художник авторской куклы и арт- пряника.Яркая и эмоциональная работа Елены "Цирк" с 12 ю пряниками -шатром, медведем, слоном и клоунами - взяла золото в номинации "Декоративное печенье ", подарив мастерице мировое признание.Сегодня Елена пробует себя в самых разных техниках. Создает так называемые объемные пряники.Правда , выглядят они так только внешне . На самом деле работы хрупкие, - из глазури. Но эффект потрясающий- тела пряника не видно, а сама композиция словно из фарфора. За пряничную Алису Елена получила приз жюри российского конкурса.Елена Дьяченко:- Мне хотелось показать, что Алиса выходит из пряника, то есть глазузь сразу наносится на пряник. Но мне хотелось другого , поэтому там она выходит из изомальта - это леденец.Из изомальта, который использует Елена, делают сегодня настоящие произведения искусства. Самая последняя работа мастерицы поразила пользователей соцсетей. Съедобный Имбирно- апельсиновый интерьер ванной из пряничного теста , сахарного айсинга и мастИки , с перламутровыми кандурИнами , и позолОченными ножками из глазури стал очередным впечатляющим шедевром.Елена Дьяченко:- С ванной у нас была такая задумка , девочка- именинница- находится в этой ванной, как это сделать я не знала, и сделала с сахарной ватой, которая благополучно растаяла и я придумала там сделать фальш-дно, залить изомальтом имитирующим воду и пузырики.Каждый новый арт- пряник Елены - чистый эксперимент и всплеск фантазии. А она у мастера безгранична. Кто следующим окажется в ее стране чудес , Елена никогда не знает. Говоря словами Алисы "Какие же чудные эти превращения . Я никогда не могу быть уверена , кем я окажусь в следующий момент." На рабочем столе уже кипит работа по созданию любимых кукол , зайцев и кроликов. В задумках композиции для спален и детских комнат. Елена говорит, что каждая ее работа - как часть игровой психотерапии.Елена Дьяченко:- Честно говоря когда я их делаю я их обнимаю. Обнимитесь - вот так вот...У Елены появилась и новая мечта- создавать игрушки из фарфора. А у ее поклонников- создать пряничный музей Елены Дьячковой. Обязательно в с ВАУ- эффектом.Татьяна Воронцова. Александр Чунаев. Вести- Владимир.