Ну а грибникам сегодня пожелаем "ни гриба, ни лукошка"...

Ну а грибникам сегодня пожелаем "ни гриба , ни лукошка"...Уверены, что в эти выходные очень многие отправятся в лес за трофеями. И самые желанные грибы, конечно, - белые.В сторону малоизвестных многие даже не посмотрят.На самом деле есть очень вкусные деликатесные грибы - "зонтики". Гриб-зонтик – это настоящая находка, он вкусный, полезный и ароматный. Особенность в том, что его мякоть не содержит вредных веществ, что характерно для подобных растений. Отправляться за зонтиками лучше всего на опушку леса или в поле, сразу после проливного дождя. Каждый грибник должен знать, как выглядит съедобный и ядовитый гриб, уметь определять их отличительные особенности и признаки.Как правильно их выбрать и приготовить - знает наш судогодский эксперт Елена Обрубова. Смотрим, учимся, едим!