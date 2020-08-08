Сегодня Всемирный день кошек. Празднику 18 лет . Его инициатор Международный фонд защиты животных. подарите сегодня свои любимцам чуть больше ласки и заботы... А для тех ,кто еще ищет себе пушистого друга , у нас кошачьи истории от зоозащитницы Марины Собяниной. Знакомимся с Фанни и Алисой.

Сегодня Всемирный день кошек. Празднику 18 лет . Его инициатор Международный фонд защиты животных. подарите сегодня свои любимцам чуть больше ласки и заботы... А для тех ,кто еще ищет себе пушистого друга , у нас кошачьи истории от зоозащитницы Марины Собяниной. Знакомимся с Фанни и Алисой.Марина Собянина зоозащитник:- Мы хотим рассказать о двух подопечных «Альянса защитников животных». Одна подопечная -это котёночек Тиффани. Ее оставила на даче мама-кошка. Сейчас она выросла, ждет прививки и новую семью. Вторая кошечка - Алиса. Ей сейчас шесть лет. Как она появилась в «Валенте»? На наш телефон поступил звонок от мужчины который сообщил что уже несколько недель кошка его соседки живет между двух стен в доме. Видимо, провалилась. Конечно же, волонтеры выехали на место. Сейчас она проходит реабилитацию. Так как она была сильно обезвожена. Она оказалась британской кошечкой.Если вам понравились Фанни или Алиса- то сделайте доброе дело уже сегодня. Помогите милым кошкам найти семью. Телефон 8-(958)-510-31-39 или в группе ВК "Альянс защитников животных".