Больше всего - 981 - во Владимире
Больше всего - 981 - во Владимире
835 - в Гусь-Хрустальном,
663 - в Петушинском районе,
525 - в о. Муром,
492 - в Ковровском районе,
437 - в Александровском районе,
310 - в Собинском районе,
291 - в Вязниковском районе,
277 - в Юрьев-Польском районе,
204 - в Кольчугинском районе,
159 - в Судогодском районе,
137 - в Киржачском районе,
148 - в Меленковском районе,
97 - в Суздальском районе,
79 - в Камешковском районе,
60 - в г. Радужном,
40 - в Селивановском районе,
37 - в Гороховецком районе.
За сутки на 8 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 случая в Муромском районе,
3 в Гусь-Хрустальном районе,
3 - в Ковровском районе,
3 - в Юрьев-Польском районе,
2 - во Владимире,
2 - в Петушинском районе,
2 - в г. Радужный,
1 - в Меленковском районе,
1 - в Кольчугинском районе,
1 - в Селивановском районе,
1 - в Александровском районе,
1 - в Камешковско районе.