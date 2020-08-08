Больше всего - 981 - во Владимире

Больше всего - 981 - во Владимире835 - в Гусь-Хрустальном,663 - в Петушинском районе,525 - в о. Муром,492 - в Ковровском районе,437 - в Александровском районе,310 - в Собинском районе,291 - в Вязниковском районе,277 - в Юрьев-Польском районе,204 - в Кольчугинском районе,159 - в Судогодском районе,137 - в Киржачском районе,148 - в Меленковском районе,97 - в Суздальском районе,79 - в Камешковском районе,60 - в г. Радужном,40 - в Селивановском районе,37 - в Гороховецком районе.За сутки на 8 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая в Муромском районе,3 в Гусь-Хрустальном районе,3 - в Ковровском районе,3 - в Юрьев-Польском районе,2 - во Владимире,2 - в Петушинском районе,2 - в г. Радужный,1 - в Меленковском районе,1 - в Кольчугинском районе,1 - в Селивановском районе,1 - в Александровском районе,1 - в Камешковско районе.