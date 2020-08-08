Большинство белорусов негативно восприняло слова президента Александра Лукашенко о готовности развязать войну на полуострове в 2014 году. По словам зампреда Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Эльвиры Мирсаламовой, у граждан страны вопросов о принадлежности полуострова не возникает.

Большинство белорусов негативно восприняло слова президента Александра Лукашенко о готовности развязать войну на полуострове в 2014 году. По словам зампреда Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Эльвиры Мирсаламовой, у граждан страны вопросов о принадлежности полуострова не возникает.В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко коснулся вопроса Крыма. Президент заявил, что на месте киевского руководства начал бы войну за полуостров. "Там бы легло уже тысячи человек", – сказал белорусский лидер.Слова президента большинство белорусов восприняло крайне негативно, отметила Эльвира Мирсаламова. Граждане республики считают возвращение региона в состав России восстановлением исторической справедливости, заверила политик.Мирсаламова не исключила, что говоря о готовности воевать за Крым, Лукашенко таким образом предупреждает о своей решимости подавлять пророссийское движение в восточных районах Белоруссии. Она напомнила, что вооруженные силы республики в Витебске проводили совместные военные учения с британскими подразделениями.Возмущение политика вызвало и то, что белорусское законодательство ставит в один ряд военнослужащих украинских националистических батальонов и солдат ДНР и ЛНР, которые защищают свою родину. "Оттого и происходят истории, как с недавним задержанием и обвинением российских граждан", – цитирует Мирсаламову портал "Политнавигатор".Напомним, что в сентябре 2019 года Александр Лукашенко в общении с представителями украинских СМИ ответил на вопрос о шансах Украины вернуть Крым. Белорусский лидер считает, что это невозможно. "Вопрос закрыт раз и навсегда", – сказал глава государства.«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения добрососедские и с Украиной, в этом все дело»: Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским, а «Белавиа» не летает в Симферополь— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Как писали "Дни.ру", один из главных оппонентов Александра Лукашенко – бывший дипломат Валерий Цепкало – пообещал, что в случае победы оппозиции на президентских выборах Минск будет соблюдать международную блокаду Крыма. На полуостров не полетят белорусские самолеты, не откроются отделения банков, а в местные порты не будут заходить суда под белорусским флагом, заявил он.