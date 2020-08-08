Пьяный папа несколько раз швырнул об пол двухмесячную дочку.

34-летнего жителя Владимира признали виновным в жестоком избиении своей двухмесячной дочки.14 декабря 2019 жена и дочка мужчины вернулись с прогулки. Женщина застала мужа за распитием спиртных напитков и начала ругать. Во время ссоры родителей проснулась малышка. Девочка заплакала.«Раздраженный плачем ребёнка и ссорой с женой, обвиняемый, подошёл к коляске, где лежала дочка, взял её на руки и несколько раз бросил на пол, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области. - В стрессовом состоянии женщина смогла вместе с малышкой выбраться из квартиры и уехала к своим родным».Только на следующий день мама обратилась в больницу, когда девочке стало хуже.Врачи обнаружили у младенца черепно-мозговую травму с переломом теменной кости. Девочку положили в больницу, откуда о произошедшем сообщили в СКР.В отношении отца ребёнка возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, сопряженное с особой жестокостью).Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.