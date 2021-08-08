08.08.2021

2021-08-08 15:05:04

Лозоплетение – новое хобби владимирцев

Изделия из лозы, к счастью, в наше время можно увидеть не только в музеях. Сегодня стало модным украшать плетеными изделиями городские ландшафты. В Меленковском районе древнее искусство сохраняют и передают юному поколению. Как? Расскажет Екатерина Таманова.



Тонкие прутья сплетаются в корзины, короба,домашнюю мебель. Лозоплетение - практически единственное ремесло, которое дошло да наших дней без серьезных изменений. Сейчас лозу, так же как и много лет назад, плетут вручную, без применений современных технологий. А любят этот материал за природное тепло. Рима Ефремова, мастер лозоплетения:«Оно теплое, оно теплое, а сядете в пластиковый стул, и сразу поймете , какая разница. То есть она теплая, она добрая - это называется лоза».



Рима Ефремова много лет проработала на производстве в селе Ляхи Меленковского района. Здесь лозоплетением занимаются несколько веков. На берегах Оки благоприятные условия для главного материла - ивового кустарника. Его заготавливают в первые заморозки , когда уже прекратилось сокодвижение, так не вредят дереву. Затем прутья кипятят в чанах с водой несколько часов, замачивают и разбирают по сортам. Рима Ефремова, мастер лозоплетения:«Он ложился отдельно - это самый тоненький прутик. Потом вот этот прутик потолще, то есть уже другой сорт. На зеленые корзинки, которые шли на сельское хозяйство откладывали отдельно, прут потолще шел на шиночку».



До перестройки в Ляхах было большое производство. Изготавливали корзины разных видов, мебель, различную утварь. Более 40-а наименований. Сегодня остались только мелкие частные предприятия. Но ремесло до сих пор живо в селе. Основам плетению из лозы здесь учат с детства, проводят мастер-классы. Плести из лозы Риту научила мама. Рита Нежелева: «Она плетет качалки , но сплести хочется корзинку. Нравится, я уже плела эти корзиночки. Эти плетени».



Сейчас изделия из лозы не так популярны как раньше, сказывается цена за ручную работу. Но мастера не отказываются от этого материала и пробуют себя в современных модных направлениях: создают даже парковые скульптуры из лозы.



Екатерина Таманова. Егор Герасимов . Вести Владимир.