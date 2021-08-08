Российское руководство не планирует вводить в стране увеличенную рабочую неделю.

Российское руководство не планирует вводить в стране увеличенную рабочую неделю.Таким мнением поделился первый замруководителя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.Ранее предложение сделать рабочую неделю для россиян семидневной озвучил депутат нижней палаты парламента Николай Арефьев, когда комментировал идею перехода на четырехдневку. По его мнению, это необходимая в нынешнее время мера. Свою точку зрения он объяснил тем, что Россия на сегодняшний день "разваливается на части", тогда как россияне думают "как не работать совсем".Комментируя слова Арефьева, Михаил Тарасенко заявил, что никакого увеличения рабочей недели не будет, а сама идея семидневки — ерунда.Также парламентарий отметил, что рабочая неделя, состоящая из четырех дней, также является чем-то фантастическим и несбываемым.Его коллега, депутат нижней палаты парламента Андрей Исаев, ранее также прокомментировал идею семидневной рабочей недели в России. По его словам, 40-часовая рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день — это, пожалуй, "важнейшее завоевание трудящихся". Поэтому, подчеркнул он, руководство страны не отменит эти нормы.