Поддержку выразили ее друзья и коллеги по цеху. В их числе и действующий депутат Государственной Думы.

Поддержку выразили ее друзья и коллеги по цеху. В их числе и действующий депутат Государственной Думы.Алексей Нилов, Сергей Рогожин, Андрей Ургант, Евгений Дятлов, Елена Драпеко, Стас Барецкий, Людмила Поргина и Вадим Манукян поддержали певицу в ее открытом видеописьме главе ЦИК Элле Памфиловой. В этом году заслуженная артистка идет на выборы от партии «Родина» в Санкт-Петербурге."Элла Александровна, я горько разочарована! Мне трудно подобрать нужные слова!", – пишет Буланова.Вечером 7 августа стало известно, что известная еще с 90-х киноактриса и певица Татьяна Буланова записала публичную жалобу Элле Памфиловой. В ней она пожаловалась на городских чиновников и попросила главу Центральной избирательной комиссии прислать в Петербург независимую комиссию."Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии “Родина” и помочь восстановить закон в родном Петербурге!", — с чувством произносит артистка в своем инстаграм.Суть претензий Булановой заключается в негласном запрете властей Северной столицы размещать агитационные материалы партии «Родина», от которой Буланова вместе со своим коллегой по сцене, композитором Андреем Ивановым, избирается в городской ЗакС и Госдуму. Ранее из-за запрета партия была вынуждена сделать импровизированную выставку агитационных материалов, чтобы привлечь внимание общества к своей проблеме.Выборы в Государственную Думу и местные законодательные собрания пройдут в этом году в трехдневный период с 17 по 19 сентября.