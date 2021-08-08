Владимирский Роспотребнадзор через суд пытается прекратить деятельность ООО «Аэратор», которая занимается организацией горячего питания в школах Мурома. В октябре прошлого года ..

Владимирский Роспотребнадзор через суд пытается прекратить деятельность ООО «Аэратор», которая занимается организацией горячего питания в школах Мурома.В октябре прошлого года специалисты ведомства выявили в работе компании нарушения СанПиНов. Предприятие было оштрафовано. Через месяц повторная проверка показала нарушения требований, прописанных в местной нормативке. Снова штраф. В январе организация в третий раз не смогла безупречно пройти проверку. ОООшке дали время до марта, чтобы исправиться. Однако предписание надзорного органа не было выполнено. В апреле фирма снова нарвалась на санкции.Поскольку «непробиваемые» бизнесмены продолжают работать с нарушением санитарных норм, Роспотребнадзор подал иск в суд. Ведомство просит запретить компании кормить детей.Дело рассмотрит Муромский городской суд.