08.08.2021

2021-08-08 18:05:05

Ящик шампанского и съёмки на владимирской земле: Николай Бурляев делится воспоминаниями о совместной работе с Тарковским

Народный артист РФ Николай Бурляев - расскажет о съемках на нашей Владимиро-Суздальской земле. Вот только при чем здесь ящик шампанского? Смотрим с Марией Платанюк.



Кино - его главная линия жизни. В багаже народного артиста России Николая Бурлева- свыше 60 знаковых ролей. Работа по всей стране, в разных городах. Но сам Николай Петрович признаётся, Владимиро-Суздальская земля занимает важнейшее место и в его творческой судьбе. И в его мыслях. Здесь проходили съёмки легендарной картины "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского. Именно поэтому поздравления с юбилеем из Владимира особенно ценны. Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссёр, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»: «Это особые для жизни моей места. Для меня- это то сердце России, которое бьётся уже тысячелетие и остаётся прекрасным. Как город Суздаль. Как город Владимир”.



Николаю Петровичу - 75. А путь в большое кино он начал ещё подростком. Дебют состоялся в короткометражке "Мальчик и голубь" Андрея Кончаловского. А спустя 2 года Николай Бурляев исполнил главную роль в картине "Иваново детство" Андрея Тарковского. Пронзительной военной драме- первом полнометражном фильме Андрея Арсеньевича. "Иваново детство" стало триумфатором Венецианского кинофестиваля. Работу с Андреем Арсеньевичем Николай Бурляев продолжит и в кинофреске о гениальном русском иконописце Андрее Рублёве. Картину "Мосфильм" запустил в производство весной 1965-ого. Съёмки прошли летом во Владимире и Суздале. Путь к зрителю картины "особой духовной силы" был непростым. В прокат "Андрей Рублёв", "отлежав на полке", вышел только в 1971-ом. Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссёр, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»: «Мы не знали, когда делали этот фильм, что фильм ждёт такая трудная и такая необыкновенная судьба. Что фильм будет причислен к десятку лучших фильмов всех времён и народов. Это планетарное отношение к гению Тарковского и к фильму "Андрей Рублёв". И это создавалось здесь».



В "Рублёве", в его финальной новелле "Колокол" юный Николай Бурляев блестяще воплотил образ колокольного мастера Бориски. Но этой роли в биографии Бурляева могло и не быть. Николай Петрович подчёркивает: Андрей Тарковский видел в нём только Фому, ученика иконописца. Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссёр, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»: «Я прочитал сценарий, мне этот Фома не понравился. Я подумал, а что здесь играть-то, здесь нечего играть. Вообще текста нет. Ходит какая-то бледная тень за Рублёвым. Как потом это потом сделал Кононов Михаил, я считаю, что вот это было идеальное попадание. А я, когда читал сценарий, уже в полном унынии прочитав Фому,читаю последнюю новеллу "Колокол" и я помню ощущения мои. С первых же страниц я начал, читая, видеть себя».



По словам Николая Петровича, принять судьбоносное для него решение помог и Савва Ямщиков. Друг Бурляева и научный консультант картины. На пробы Андрея Тарковского буквально "умолили". И мэтр всё же сдался. Эта история для зрителей "Вестей" звучит впервые. Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссёр, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»: «Я попросил Савву, потому что я вижу: Андрей - стена. Не хочет пробовать меня. Я говорю: "Савва, ну поговори!". И Савва тогда сделал так, он сказал Андрею: "Поспорим на ящик шампанского, что ты всё равно возьмешь на роль Бориски Колю?". А он говорит: "Нет, нет, нет". "Ну давай поспорим, ты лучше-то не найдешь". Поспорили. А раз был спор, надо спор как-то решать. И мне сделали пробы».



Пробы Тарковского убедили. Других актёров на роль Бориски он уже не рассматривал. Бурляев сыграл честно, вдохновенно, на нерве. Сын колокольного мастера Николы, которому тот так и не успел передать секрет литья- знаковый образ картины. Даже самые жёсткие критики картины- в их числе, к примеру, был и доктор исторических наук Николай Воронин, называли его образ "преленительным". О поисках смысла, предназначении, таланте и вере... Мощная метафора этой новеллы- об отливке колокола, который мастер творит по наитию, промыслу, применительна к любой профессии, уверен Николай Бурляев.



Свой колокол, подчёркивает Бурляев, он создал спустя почти 3 десятилетия. Это его детище - международный кинофорум "Золотой витязь". С 92-ого - Николай Петрович - его президент. Сам актёр- обладатель высоких званий и наград, кажется, ни на минуту "не забронзовел". Удивительно открытый, искренний, несущий свет. Таким знают Николая Бурляева и в профессии, и на ответственных государственных постах. Николай Петрович входит в Патриарший Совет по культуре, с 2016-ого- в Общественный совет при Министерстве культуры России. Привлекать внимание к сохранению наследия- одна из главных задач, которую ставит перед собой Николай Бурляев. Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссёр, президент Международного кинофорума «Золотой витязь»: «Конечно, можно более пристально относиться к сохранению памятников. Очень многие памятники нуждаются в нашей защите. И этим я буду заниматься и на тех постах, к которым я сейчас призван на более высоком государственном уровне, попытаться привлекать внимание чиновников».



В 2017-ом году в Суздале, в месте съёмок "Андрея Рублёва" был открыт монумент. Посвящение Тарковскому и его картине. В центре - сам режиссёр. Рядом - образы иконописца и юного мастера Бориски. По словам Бурляева, с Владимиром и Суздалем у него не только творческая и духовная связь, но и тесное сотрудничество. А значит, в кинолетописи появятся новые страницы. Свой ближайший визит на владимирскую землю народный артист России Николай Бурляев планирует уже в этом августе. Городу и музею, которые бережно хранят наследие великого Андрея Рублёва, президент международного кинофорума "Золотой витязь" подарит новые реликвии, связанные с созданием легендарной картины.



Мария Платанюк, Владимир Головкин, Дмитрий Чернецов, Егор Герасимов "Вести-Владимир".