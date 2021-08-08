Все новые больные находятся под контролем врачей

За минувшие сутки во Владимирской области коронавирусной инфекцией заразились еще 204 человека, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.За сутки: во Владимире – 56 человек, в Гусь-Хрустальном и Ковровском по 20 человек, в Муромском зафиксировано 19 случав, в Вязниковском - 11 случаев, в Петушинском – 10 случаев, в Киржачском и Кольчугинском по 9 случаев, в Гороховецком, в Юрьев-Польском и Суздальском – по 8 случаев, по 6 случаев - в Александровском и Собинском, 5 случаев в Камешковском, 3 случая в Судогодском, по 2 случая в Меленковском, в Селивановском и в г. Радужный. Все больные находятся под медицинским наблюдением.Всего за время пандемии коронавирусной инфекции на территории Владимирской области зарегистрировано 44 866 случаев заболевания 10 620 человек заболели во Владимире, 5279 случаев заболевания зафиксировано в Гусь-Хрустальном, 4838 случаев в округе Муром.