Все новые больные находятся под контролем врачей
За минувшие сутки во Владимирской области коронавирусной инфекцией заразились еще 204 человека, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
За сутки: во Владимире – 56 человек, в Гусь-Хрустальном и Ковровском по 20 человек, в Муромском зафиксировано 19 случав, в Вязниковском - 11 случаев, в Петушинском – 10 случаев, в Киржачском и Кольчугинском по 9 случаев, в Гороховецком, в Юрьев-Польском и Суздальском – по 8 случаев, по 6 случаев - в Александровском и Собинском, 5 случаев в Камешковском, 3 случая в Судогодском, по 2 случая в Меленковском, в Селивановском и в г. Радужный. Все больные находятся под медицинским наблюдением.
Всего за время пандемии коронавирусной инфекции на территории Владимирской области зарегистрировано 44 866 случаев заболевания 10 620 человек заболели во Владимире, 5279 случаев заболевания зафиксировано в Гусь-Хрустальном, 4838 случаев в округе Муром.